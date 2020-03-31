Ренессанс Капитал пересмотрел рейтинги и оценки акций МРСК

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) и привилегированных акций "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Для обыкновенных акций "МОЭСК" (MOEX: MSRS), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) и "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ), а также для привилегированных акций "Томской распределительной компании" (ТРК), рекомендация была повышена с "продавать" до "держать".

В то же время для обыкновенных акций "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

Для обыкновенных акций "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) была подтверждена рекомендация "покупать", а для обыкновенных акций "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) - "держать".

Рекомендация "продавать" осталась без имений для обыкновенных акций "Ленэнерго", "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS), ТРК, "Кузбассэнерго" (MOEX: KZBE) и "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK).

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена МОЭСК - 1,07 (текущая цена - 0,96), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ленэнерго - 4,34 (текущая цена - 5,66), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Ленэнерго (для "префов") - 145,00 (текущая цена - 120,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МРСК Центра - 0,23 (текущая цена - 0,23), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МРСК Волги - 0,10 (текущая цена - 0,06), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МРСК Центра и Приволжья - 0,18 (текущая цена - 0,14), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена МРСК Урала - 0,13 (текущая цена - 0,13), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МРСК Сибири - 0,18 (текущая цена - 0,21), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ТРК - 0,31 (текущая цена - 0,37), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ТРК (для "префов") - 0,27 (текущая цена - 0,26), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Кубаньэнерго - 30,60 (текущая цена - 59,90), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена МРСК Юга - 0,04 (текущая цена - 0,05), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена МРСК Северо-Запада - 0,04 (текущая цена - 0,04), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МРСК Северного Кавказа - 0,00 (текущая цена - 24,80), рекомендация - продавать.