"Алор Брокер" ждет во вторник ухода пары доллар/рубль ниже отметки 79

Прорисовывается "боковой" канал в паре доллар/рубль, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Сильной поддержкой для нее является район чуть выше 77, а сопротивлением - 80. Но пока нынешний курс не рыночный: относительная стабильность рубля является следствием валютных интервенций Банка России. Во вторник ждем ухода пары ниже отметки 79, но на сильное укрепление рубля надежд нет", - указывает в своем комментарии А. Антонов.