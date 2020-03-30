Goldman Sachs убрал акции Яндекса и ADS HeadHunter из CEEMEA Focus List

(добавлен 4-й абзац и таблицы)

Goldman Sachs убрал акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) и американские депозитарные акции (ADS) HeadHunter из CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ) с учетом высокой степени неопределенности относительно выручки этих компаний в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем долгосрочная рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками инвестбанка была подтверждена.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была сохранена рекомендация "держать".

Как отмечается в обзоре, эксперты Goldman Sachs ожидают падения российского рынка рекламы в 2020 году на 5% (предыдущий прогноз предусматривал рост рынка на 8% г/г); темпы роста рынка интернет-рекламы, по оценкам аналитиков, в 2020 году замедлятся до 6% с ожидаемых ими ранее 17% г/г.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс - 42,4 (текущая цена - 32,98), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена HeadHunter - 18 (текущая цена - 14,88), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Mail.ru - 17,3 (текущая цена - 14,5), рекомендация - держать.