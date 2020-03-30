Давление на российские активы в течение текущей недели может возобновиться за счет внешнего фона - ING Bank

Давление на российские активы, в т.ч. рубль, на этой неделе может возобновиться за счет внешнего фона, тогда как низкая ликвидность выступает в роли фактора волатильности, говорится в обзоре ING Bank.

По мнению главного экономиста банка Дмитрия Долгина, в РФ ускорится инфляция (ср), предположительно с 2,5% г/г до 2,8-3,0% г/г, в связи с ажиотажным спросом на товары в связи с Covid и ослаблением рубля. Эксперт предполагает, что во избежание товарного дефицита правительство не будет ограничивать рост цен. Распространение Covid-19 становится и внутрироссийским фактором неопределенности, повышая значимость сообщений правительства и ЦБ для стабилизации настроений. Продажи валюты Минфином по бюджетному правилу на апрель) могут оказать ограниченную поддержку курсу.