.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Акрона до "держать", но повысил оценку на 14%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 марта 2020 года 16:28
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Акрона до "держать", но повысил оценку на 14%
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) на 14% - до 6400 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Акции "Акрона" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за последний месяц подорожали на 25% (а с начала года - почти на 30%) и достигали исторического максимума выше 6 тыс. рублей за бумагу. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", основным драйвером роста бумаг стало ослабление рубля, так как 85% выручки "Акрона" приходится на экспортные продажи. Также поддержку котировкам "Акрона" оказывают рост объемов производства, стабильные дивидендные выплаты на уровне минимум $200 млн в год, а также строительство калийного рудника. В то же время, цены на азотные удобрения могут оказаться под давлением низких цен на газ в Европе, а также ситуации с пандемией COVID-19, говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Акрона", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 5233,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5960 рублей за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Акрон
.
30 марта 2020 года 17:15
Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть эталонных марок на текущий и следующий год. Прогноз цен на нефть марки Brent был снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на нефть WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель... читать дальше
.30 марта 2020 года 16:03
Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре. Цены на нефть закрепились около отметки $25 за баррель Brent, при этом цена барреля Urals опускалась до... читать дальше
.30 марта 2020 года 15:01
Нефтяные цены в начале недели демонстрируют тактический разворот: североморский сорт неуверенно держится в диапазоне 22-23 доллара, общее падение с открытия в понедельник составило до 9%, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика компании Валерия Емельянова, это уже... читать дальше
.30 марта 2020 года 14:31
Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления, отмечается в комментарии "БКС Премьер". По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить масштабы экономического... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:35
Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на нефть усилили падение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания... читать дальше
.30 марта 2020 года 09:48
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник. Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.