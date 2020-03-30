"БКС Глобал Маркетс" считает краткосрочные российские корпоративные облигации инвесткатегории безрисковыми активами в текущих условиях, сообщается в обзоре компании.

Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко отмечает, что на прошлой неделе долговые рынки с большим оптимизмом отреагировали на утверждение в США масштабного пакета мер поддержки. Дональд Трамп подписал законопроект о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн, что существенно превосходит пакет помощи, принятый в 2009 г. (порядка $800 млрд). Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд и выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики.

"Длинные суверенные еврооблигации развивающихся рынков больше других выиграли от улучшения "аппетита" к риску. Бенчмарк RUSSIA 47 за неделю прибавил в цене 10 б.п., достигнув значения 125% (уровень середины января до кризиса, вызванного коронавирусом). Мы напоминаем, что неделей ранее котировки колебались в диапазоне 120-101%. Мы ожидаем сохранения высокой волатильности", - пишет М. Радченко.

На текущей неделе ожидается публикация значительного объема макростатистики за март: в среду будут опубликованы данные по промпроизводству в США, в пятницу выйдут PMI в сфере услуг и композитный индекс PMI. "Мартовский индекс промпроизводства Китая будет опубликован 31 марта, и мы ожидаем, что рынки будут внимательно следить за данными из Китая, которые станут показателем того, каковы темпы восстановления после карантина", - отмечает специалист компании.

"Мы по-прежнему считаем краткосрочные российские корпоративные облигации инвесткатегории безрисковыми активами в текущих условиях. Доходность выпусков с погашением в 2021-22 гг. выросла до 4,5-5%", - пишет Мария Радченко.