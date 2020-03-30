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30 марта 2020 года 17:45
"БКС Глобал Маркетс" считает краткосрочные российские корпоративные облигации инвесткатегории безрисковыми активами в текущих условиях
"БКС Глобал Маркетс" считает краткосрочные российские корпоративные облигации инвесткатегории безрисковыми активами в текущих условиях, сообщается в обзоре компании. Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко отмечает, что на прошлой неделе долговые рынки с большим оптимизмом отреагировали на утверждение в США масштабного пакета мер поддержки. Дональд Трамп подписал законопроект о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн, что существенно превосходит пакет помощи, принятый в 2009 г. (порядка $800 млрд). Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд и выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики. "Длинные суверенные еврооблигации развивающихся рынков больше других выиграли от улучшения "аппетита" к риску. Бенчмарк RUSSIA 47 за неделю прибавил в цене 10 б.п., достигнув значения 125% (уровень середины января до кризиса, вызванного коронавирусом). Мы напоминаем, что неделей ранее котировки колебались в диапазоне 120-101%. Мы ожидаем сохранения высокой волатильности", - пишет М. Радченко. На текущей неделе ожидается публикация значительного объема макростатистики за март: в среду будут опубликованы данные по промпроизводству в США, в пятницу выйдут PMI в сфере услуг и композитный индекс PMI. "Мартовский индекс промпроизводства Китая будет опубликован 31 марта, и мы ожидаем, что рынки будут внимательно следить за данными из Китая, которые станут показателем того, каковы темпы восстановления после карантина", - отмечает специалист компании. "Мы по-прежнему считаем краткосрочные российские корпоративные облигации инвесткатегории безрисковыми активами в текущих условиях. Доходность выпусков с погашением в 2021-22 гг. выросла до 4,5-5%", - пишет Мария Радченко.
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30 марта 2020 года 17:15
Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть эталонных марок на текущий и следующий год. Прогноз цен на нефть марки Brent был снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на нефть WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель... читать дальше
.30 марта 2020 года 16:03
Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре. Цены на нефть закрепились около отметки $25 за баррель Brent, при этом цена барреля Urals опускалась до... читать дальше
.30 марта 2020 года 15:01
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.30 марта 2020 года 14:31
Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления, отмечается в комментарии "БКС Премьер". По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить масштабы экономического... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:35
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.30 марта 2020 года 09:48
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник. Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
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