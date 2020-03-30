"БКС Глобал Маркетс" ожидает сохранения "убийственной" волатильности на рынке акций

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают сохранения "убийственной" волатильности на рынке акций, в краткосрочной перспективе более оправдан рыночно нейтральный подход, говорится в обзоре компании.

Сомнений в наступлении мировой рецессии нет – главный вопрос теперь заключается в глубине и длительности спада, отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов. В центре внимания на этой неделе будут мартовские индексы PMI, которые могут помочь понять текущую динамику экономик, особенно Китая – миру нужны ориентиры по темпам восстановления после карантина.

Угроза острого кризиса ликвидности и крупных банкротств в мире отошла на второй план – власти и центробанки анонсировали программы поддержки.

Отток из фондов акций ЕМ замедлился, а российские фонды даже смогли привлечь нетто $1 млн за неделю, завершившуюся в среду.

"Мы ожидаем сохранения "убийственной" волатильности на рынке акций – в краткосрочной перспективе более оправдан рыночно нейтральный подход. Индекс РТС находится в диапазоне "держать", который рассчитан нами на уровне 750-970 пунктов на горизонте 3-6 месяцев", - пишет специалист компании.