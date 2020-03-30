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30 марта 2020 года 16:03
Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре. Цены на нефть закрепились около отметки $25 за баррель Brent, при этом цена барреля Urals опускалась до $18, констатируют специалисты компании. США отменили свои планы начать закупку нефти в стратегический резерв 26 марта, планировалось закупить около 30 млн барр. Цены на некоторые марки канадской нефти опустились ниже стоимости их транспортировки, т.е. фактически стали отрицательными. При текущем объеме дисбаланса спроса и предложения (около 10-15 млн барр.) нефтехранилища будут переполнены уже через 2-3 месяца, отмечают аналитики. Глава союза нефтедобывающих компаний Техаса подтвердил готовность снизить добычу на 10%, если соответствующие договоренности будут достигнуты с ОПЕК+. "Мы ожидаем, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться", - указывают аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.
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30 марта 2020 года 17:15
Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть эталонных марок на текущий и следующий год. Прогноз цен на нефть марки Brent был снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на нефть WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель... читать дальше
.30 марта 2020 года 15:01
Нефтяные цены в начале недели демонстрируют тактический разворот: североморский сорт неуверенно держится в диапазоне 22-23 доллара, общее падение с открытия в понедельник составило до 9%, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика компании Валерия Емельянова, это уже... читать дальше
.30 марта 2020 года 14:31
Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления, отмечается в комментарии "БКС Премьер". По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить масштабы экономического... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:35
Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на нефть усилили падение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания... читать дальше
.30 марта 2020 года 09:48
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник. Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:28
Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. В пятницу с... читать дальше
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