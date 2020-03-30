БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Х5 и Магнит

"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Кроме того, в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть" (MOEX: ROSN), АФК "Система" (MOEX: AFKS) и Ferrexpo.

Между тем в список компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, включены "Полюс" (MOEX: PLZL), Polymetal (MOEX: POLY), "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы") и "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Мы ожидаем сохранения убийственной волатильности на рынке акций - в краткосрочной перспективе более оправдан рыночно нейтральный подход", - говорится в обзоре.

В то же время аналитики считают, что лучшим вариантом для открытия длинных позиций в условиях девальвации рубля являются бумаги ненефтяных экспортеров. При этом их взгляд на розничный сектор стал негативным, поскольку панические закупки продуктов, по всей видимости, закончились и в ближайшей перспективе потребительская активность будет пониженной. "Тем временем краткосрочный негатив для интернет-компаний уравновешивается потенциалом долгосрочного роста, поэтому мы изменили взгляд на нейтральный", - отмечают эксперты.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает в себя акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.