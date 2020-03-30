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30 марта 2020 года 15:36
БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Х5 и Магнит
"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Кроме того, в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть" (MOEX: ROSN), АФК "Система" (MOEX: AFKS) и Ferrexpo. Между тем в список компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, включены "Полюс" (MOEX: PLZL), Polymetal (MOEX: POLY), "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы") и "Газпром" (MOEX: GAZP). "Мы ожидаем сохранения убийственной волатильности на рынке акций - в краткосрочной перспективе более оправдан рыночно нейтральный подход", - говорится в обзоре. В то же время аналитики считают, что лучшим вариантом для открытия длинных позиций в условиях девальвации рубля являются бумаги ненефтяных экспортеров. При этом их взгляд на розничный сектор стал негативным, поскольку панические закупки продуктов, по всей видимости, закончились и в ближайшей перспективе потребительская активность будет пониженной. "Тем временем краткосрочный негатив для интернет-компаний уравновешивается потенциалом долгосрочного роста, поэтому мы изменили взгляд на нейтральный", - отмечают эксперты. Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает в себя акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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Компании упоминаемые в новости: АлтайСберБанк, Аэрофлот, Газпром, НЛМК, Роснефть НК, Сбербанк России, Северсталь, Сургутнефтегаз, РУСАЛ, Система АФК, Магнит, Полюс, X5 Retail Group, Ferrexpo, ФосАгро, Polymetal Int
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30 марта 2020 года 17:15
Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть эталонных марок на текущий и следующий год. Прогноз цен на нефть марки Brent был снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на нефть WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель... читать дальше
.30 марта 2020 года 16:03
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.30 марта 2020 года 15:01
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.30 марта 2020 года 14:31
Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления, отмечается в комментарии "БКС Премьер". По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить масштабы экономического... читать дальше
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.30 марта 2020 года 09:48
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.27 марта 2020 года 11:33
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.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
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(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
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