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30 марта 2020 года 15:01
Дальнейшее движение нефти вниз в понедельник будет затруднено - ИК "Фридом Финанс"
Нефтяные цены в начале недели демонстрируют тактический разворот: североморский сорт неуверенно держится в диапазоне 22-23 доллара, общее падение с открытия в понедельник составило до 9%, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика компании Валерия Емельянова, это уже достаточно сильная коррекция для одной сессии, и дальнейшее движение вниз будет затруднено. Стоимость нефти упала до нового минимума - впервые за 18 лет. Баррель марки Brent на торгах в Лондоне снижался в моменте ниже 22,6 доллара, где последний раз марка торговалась в ноябре 2002 года. Американская WTI, сохраняя спред чуть более 2 долларов с Brent, в понедельник утром достигала минимума на уровне 19,95 доллара, таким образом, пробив психологическую планку 20. "Негативное движение в нефти было обусловлено ростом неопределенности со спросом на сырье на фоне растущего избытка предложения, - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс". - В преддверие 1 апреля, когда истекает действие сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия публично опровергли слухи о ведении переговоров по снижению квот. При этом оценка Международного Энергетического Агентства о грядущем в апреле падении закупок нефти на 20 миллионов баррелей в день (на 20%) начала подтверждаться. Так, ряд НПЗ в Америке сейчас вынуждены отгружать сырье дешевле стоимости топлива, из которой его получают (фактически доплачивая подрядчикам за то, чтобы они выбирали объемы из трубы), создавая тем самым ситуацию "отрицательной" по стоимости нефти". По мнению В. Емельянова, технически WTI имеет сильную поддержку около 17 долларов, это уровень 2001 года, Brent имеет краткосрочный запас падения немногим ниже 20 долларов. Сейчас мы видим тактический разворот в нефти: североморский сорт неуверенно держится в диапазоне 22-23 доллара. Общее падение с открытия в понедельник составило до 9%. "Это уже достаточно сильная коррекция для одной сессии, и дальнейшее движение вниз сегодня будет затруднено. - прогнозирует эксперт ИК. - Однако в течение недели просадки до 19-20 долларов по Brent вполне возможны, а это еще до 15% падения с текущих уровней. По мере того, как с рынка начнут уходить самые низкомаржинальные (в основном сланцевые) добытчики, мы планируем увидеть отскок в зону 25-30 с последующим развитием растущего тренда".
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30 марта 2020 года 17:15
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.27 марта 2020 года 10:28
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