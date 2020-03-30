Газпромбанк поднял оценку акций Россетей в 1,5 раза, оставив рейтинг "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 0,75 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Россетей", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 0,95 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,18 рубля за штуку.