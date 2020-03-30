Рынки могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик - БКС

Текущее снижение обусловлено тем, что рынки все еще могут быть не в полной мере готовы к масштабам снижения крупнейших экономик из-за вирусного давления, отмечается в комментарии "БКС Премьер". По мере выхода все больших объемов макростатистики, позволяющей оценить масштабы экономического спада, в том числе в США и ЕС, понижательные движения на рынках могут продолжиться.

"Наблюдавшееся ранее восстановление рынков мы оценивали как весьма неустойчивое - в условиях перехода мировой экономики в рецессию риски дальнейшего снижения рынков остаются на высоких уровнях, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Текущее снижение пока что отличается от резких спадов - предпринятые центробанками и правительствами меры, в том числе меры масштабного разрешения каналов предоставления ликвидности, в настоящий момент оказывают стабилизирующее воздействие на рыночную динамику".

Что касается нефтяных цен, то "чёрное золото" в обозримой перспективе будет оставаться под существенным давлением, полагает эксперт. "В текущих условиях на нефтяном рынке формируется колоссальный навес со стороны предложения - объемы мирового спроса на нефть могли уже сейчас снизиться более чем на 10-15 млн барр./сутки. Более того, в апреле, с окончанием официального действия пакта ОПЕК+, ценовое противостояние экспортеров может усилиться, что также увеличит и давление на котировки нефти. По нашим оценкам, в апрельской перспективе нефтяные котировки могут временно опускаться ниже отметки в 20$. После таких возможных временных спадов нефть в перспективе ближайшего месяца будет тяготеть к уровням 24-27$. Полагаем, что устойчивое восстановление нефтяных цен к уровням 35-45$ может быть реализовано в перспективе 3кв 2020 года. Ожидаем, что среднегодовые цены на нефть в 2020 году сформируются на уровнях 35-40$", - указывает эксперт "БКС Премьер".

Что касается курса рубля и российских рынков, давление на данные активы будет сохраняться, уверен А. Покатович. "Полагаем, что в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 77-81 рублей за доллар - от более существенного ослабления при прочих равных условиях рублевую валюту продолжат удерживать продажи иностранной валюты Центробанком в объемах порядка $170 млн в день. Российские рынки продолжат реагировать на изменения общих рыночных настроений в зависимости от выходящей макростатистики. На наш взгляд, в весенней перспективе снижение рынков может периодически возобновляться, целесообразной текущим реалиям видится крайне осторожная точечная покупка отдельных "историй" с повышенным потенциалом роста и высоким качеством". - заключает главный аналитик "БКС Премьер".