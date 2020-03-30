ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции TCS Group

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции TCS Group, оценивая потенциал в 18% без учета дивидендов в перспективе года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Годовой отчет по прибыли TCS Group отразил рентабельную экспансию бизнеса с ростом по ключевым направлениям, - указывает эксперт "ФИНАМа" Наталия Малых. - Прибыль акционеров достигла рекордных 36 млрд руб. (+33% г/г) на фоне наращивания кредитного портфеля (+66% net), роста комиссий и страховых премий. Прогнозы банка на 2020 год выглядят позитивными и достижимыми: цель по прибыли свыше 42 млрд руб. при росте кредитования net на 20%+, стоимости риска ~9% и стоимости фондирования ~6%".

Эмитент возобновил выплату дивидендов, что аналитики "ФИНАМа" считают позитивным сигналом. DPS 4К 2019 составит 0,21 долл. за акцию/GDR с DY 1,6%. TCS Group анонсировала программу выкупа GDR в период с 12 по 31 марта 2020 года до 650 тыс. бумаг с совокупной стоимостью программы не более 10 млн долл.

"После падения в 2 раза цены акции привлекательны для долгосрочных вложений. Капитализация оценивается в 5,3х годовой прибыли при P/E LTM 7,9х в среднем с 2019 года", - подчеркивает Н. Малых.

TCS Group - холдинг с ключевым активом "Тинькофф Банк", который специализируется на потребительском кредитовании онлайн и кредитных картах. Входит в число 25 крупнейших российских банков по объему активов. Среднегодовой темп роста прибыли CAGR с 2013 года составил 36%.