Рубль проявляет признаки устойчивости - ИК "ФИНАМ"

Нефть ушла ниже $23 за баррель, рубль при этом проявляет признаки устойчивости. По мнению директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова, усилия ЦБ РФ по сдерживанию ослабления рубля связаны с определенного рода переговорным процессом добытчиков нефти. При таком глобальном снижении нефти на нефть рубль уже должен был стоить 85, а может даже 90 за доллар, считает он.