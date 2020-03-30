Ренессанс Капитал поднял оценку акций и GDR Роснефти на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 440 рублей до 486 рублей и с $5,9 до $6,5 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как сообщалось, "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.

"Наша оценка "Роснефти" не включала какие-либо активы в Венесуэле, однако мы повышаем нашу прогнозную стоимость для акций и GDR "Роснефти", чтобы отразить получение компанией на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакета собственных акций в размере 9,6% в результате исполнения соглашения и реализации активов", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 6,5 (текущая цена - 3,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для акций; цены в рублях) - 486,0 (текущая цена - 305,5), рекомендация - покупать.