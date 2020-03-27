Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж - ИК "Велес Капитал"

Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж: заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Основные мировые индексы, включая котировки нефти, заметно усилили падение к концу дня. В частности, стоимость марки Brent снижалась более чем на 7%, опустившись ниже 25 долларов за баррель, а индексы в США теряли около 4%. "Если в первой половине дня большинство валют EM в целом демонстрировали умеренное снижение (теряли не более 1%), то к окончанию рабочего дня потери валют на развивающихся рынках уже превышали 1%. Заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США", - отмечает эксперт.

Ускорил свое снижение и рубль вслед за новой волной падения цены на нефть. К 18:00 отечественная валюта теряла более 2%, а американская валюта пыталась закрепиться на рубеже в 79 руб. На локальном межбанковском рынке индикативная ставка MosPrime o/n продолжила свой рост, прибавив с периода проведения основных налоговых платежей марта уже более 25 б.п. Банк России в пятницу не проводил операций "тонкой настройки", однако анонсировал проведение 30 марта аукциона РЕПО с лимитом на 500 млрд руб. и возвратом средств через неделю.