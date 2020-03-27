ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за несколько лет компания показала обесценение основных средств, что негативно отражается на прогнозируемости дивидендных выплат". Более того, несмотря на наличие ГЭС в портфеле своих активов, ТГК-1 будет страдать от снижения цен на электроэнергию в Европе.

"Дивидендная доходность в 11% ниже наших ожиданий, но пока остается привлекательной, - указывает а. Адонин. - В 2021 году выплаты, вероятно, окажутся более щедрыми: если мы не увидим списаний, дивидендная доходность превзойдет 14%. Мы по-прежнему считаем, что ТГК-1 представляет собой хорошую идею защитного актива, так как компания предлагает дивидендную доходность выше средней, а цена акций должна иметь меньшую волатильность, чем в среднем по рынку". В отличие от других дочерних генкомпаний ГЭХа, ТГК-1 не инвестировала в РЭП Холдинг, а одолжила лишь 10 млрд руб., которые должны быть возвращены позднее. Эксперты ИК "Велес Капитал" видят основные риски в снижении РСВ цен на электроэнергию и сокращении производства электроэнергии в 2020 г. Ключевой положительный риск для компании - подтверждение выплаты дивидендов в размере 50%.

"Также мы обновили нашу DCF-модель с учетом новейших операционных и финансовых показателей, 6% безрисковой ставки и сделанных допущений. Исходя из динамики за первый квартал, мы полагаем, что падение цен на электроэнергию в 2020 г. достигнет 15% г/г и приведет к соизмеримому сужению искрового спрэда. Помимо снижения спотовых цен на электроэнергию, мы ожидаем, что выработка электроэнергии в 2020 г. снизится на 5% из-за сокращения спроса", - отмечает А. Адонин.