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27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций - "ВТБ Капитал"
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал расти, как и курс фунта стерлингов, который после ослабления, связанного с ликвидацией спекулятивных позиций, уже превысил отметку 1,20. Беспрецедентные по масштабу меры фискального стимулирования экономики, анонсированные британским правительством, помогли улучшить настроения на рынках, - отмечает экономист Нил Маккиннон. - Евросоюз также ищет возможности для смягчения фискальной политики. Сложность заключается в том, чтобы в отсутствие единого долгового и фискального пространства договориться о выпуске общих еврооблигаций. Германия едва ли захочет оказаться в ситуации, когда ее граждане будут вынуждены оплачивать спасение других должников, а такие страны, как Италия, скорее всего, не согласятся участвовать в выпуске общих еврооблигаций, если это будет сопряжено с принятием каких-либо жестких условий". Специалист "ВТБ Капитала" пишет, что в целом инвесторам в нынешней ситуации остается следить за действиями ФРС. Согласно опубликованному в четверг отчету H.4.1, баланс регулятора уже достиг 5,5 трлн долл. (+1,2 трлн долл. за последние две недели). В данный момент ежедневный объем количественного смягчения сопоставим по масштабу с тем, что во время реализации предыдущих программ количественного смягчения Федрезерв делал за месяц. "Многие комментаторы говорят о том, что американский регулятор уже запустил механизм "вертолетных денег", однако, как мы отмечали, любые "вертолетные" деньги блекнут по сравнению с космическими масштабами прямых вливаний в реальную экономику, которые сейчас осуществляет ФРС. Федрезерв продолжает расширять горизонты нетрадиционной денежно-кредитной политики, следуя по пути Банка Японии, находящегося в авангарде монетарного экспериментаторства с начала 80-х годов прошлого века, - отмечает Нил Маккиннон. - Следующим шагом для ФРС может стать переход к контролю над кривой доходности. По сути, это означает установление целевого уровня доходности (например, равного нулю), который достигается путем покупки центробанком необходимого количества бумаг. Именно так сейчас поступает Банк Японии. Однако в пределе это ведет к сосредоточению на балансе центробанка всего объема государственного долга. Это также означает, что центробанк осуществляет монетизацию долга, хотя Федрезерв, конечно, никогда этого не признает. С тех пор как в сентябре прошлого года возник дефицит долларового фондирования на рынке репо, ФРС выкупает львиную долю всех размещаемых UST. В нынешнем фискальном году планировалось разместить казначейских облигаций на сумму 1 трлн долл., но в связи с экономическим и финансовым кризисом объем выпуска неминуемо резко возрастет. Получается, что, выкупая значительную часть UST, Федрезерв фактически финансирует фискальную экспансию". Если сравнивать с тем, как обстоят дела в Японии, то, несмотря на гигантский размер госдолга в процентном отношении к ВВП и увеличение баланса центробанка до 100% ВВП, обвала рынка гособлигаций там не произошло, констатирует экономист. При этом к устранению дезинфляционного давления это также не привело. В настоящий момент инвесторы уже не хотят продавать гособлигации Банку Японии, поскольку нуждаются в качественном обеспечительном инструменте для финансирования операций долларового свопа. Накопление банками и другими участниками денежного рынка запаса качественного долларового обеспечения привело к возникновению его дефицита. Покупка Федрезервом казначейских обязательств и облигаций тоже создает дефицит обеспечения, из-за которого на денежном рынке периодически начинает ощущаться нехватка фондирования. Что касается ведущих рынков акций, беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции, считает Н. Маккиннон. "Рынок акций США показал лучший трехдневный рост с 1933 г. Судя по всему, пик пессимизма пройден, и институциональные инвесторы начинают возвращать свои деньги на рынок. Отчасти это может быть связано с ребалансировкой портфелей в преддверии конца квартала. Однако многие из них, очевидно, считают, что недавний обвал создал немало хороших возможностей для входа и что время действовать пришло", - пишет он. - "Медведи", естественно, считают, что отскок, который мы видели на этой неделе, будет непродолжительным, и что уже скоро рынок акций США вновь протестирует минимумы. Другие предупреждают, что высокая волатильность в принципе характерна для "медвежьего" рынка, и что результаты входящих в индекс S&P 500 компаний, которые будут опубликованы в апреле, скорее всего, разочаруют инвесторов. Тем не менее, рынок уже в значительной мере дисконтировал и экономическую рецессию, и снижение корпоративных прибылей, и факт заключается в том, что индекс S&P 500 закрылся ростом на 6,2% именно в тот день, когда количество заявок на пособие по безработице взлетело до рекордных 3,3 млн. Главный месседж всего этого заключается в том, что рынок растет тогда, когда растет баланс ФРС".
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