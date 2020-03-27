Оптимизм в акции может прийти с нефтяного рынка - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка, считает она. Первые высказывания высокопоставленных чиновников России о возможном пересмотре соглашений с ОПЕК+ могут стать шагом к балансировке ситуации.