.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Банковский сектор может испытать стресс без введения регуляторных послаблений - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 марта 2020 года 14:30
Банковский сектор может испытать стресс без введения регуляторных послаблений - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не было запаса по капиталу даже до марта) банковский сектор испытает сильный дискомфорт от того, что даже небольшая часть реального сектора экономики не сможет своевременно исполнить свои долговые обязательства (это как минимум приведет к снижению процентных и комиссионных платежей), говорится в обзоре банка. "Введение различного рода послаблений как регуляторных, так и монетарных в текущих условиях является общим и логичным ответом регуляторов разных стран на реализующиеся последствия от распространения коронавируса", - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
- ADM_190805.zip (Размер - 186kb)
.
27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:28
Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. В пятницу с... читать дальше
.27 марта 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 17:35
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.