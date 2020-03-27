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27 марта 2020 года 13:31
Нефтегазовые облигации РФ лучше спозиционированы против низких цен на нефть по сравнению с 2014–2016 гг. - Газпромбанк
Спреды к суверенным бумагам пока выросли умеренно в сравнении с тем, что было в 2014–2016 гг., благодаря лучшему состоянию экономики, техническим особенностям рынка и более сильному финансовому положению некоторых эмитентов, говорится в обзоре Газпромбанка. "Доходность нефтегазовых облигаций выросла на фоне глобальной распродажи, затронувшей в том числе суверенные бумаги, - отмечает аналитик инвестбанка Евгений Хилинский. - Кредитные премии к последним пока увеличились умеренно (на 50–90 б. п. на среднем и дальнем отрезках кривой доходности, на 100–190 б. п. – на ее коротком отрезке) по сравнению с предыдущей распродажей 2014 – начала 2016 г. Под влиянием геополитической напряженности, резкой девальвации рубля и падения цен на нефть до 28 долл./барр. премия среднесрочных и долгосрочных облигаций к суверенному долгу выросла тогда примерно на 100–150 б. п., а у коротких бумаг – на 300 б. п., но вернулась к докризисным уровням еще до того, как начали восстанавливаться цены на нефть". Эксперт Газпромбанка видит следующие причины того, что в 2020 г. кредитные премии ведут себя лучше, чем в прошлый раз: а) финансовое положение некоторых нефтяных и газовых компаний улучшилось. В 2014–2015 гг. долговая нагрузка Газпром нефти, ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа была выше; б) отсутствие дополнительных геополитических шоков и понижения рейтингов компаний инвестиционного уровня до спекулятивных; в) российская экономика лучше подготовлена к стрессу. Сокращение госрасходов маловероятно: федеральный бюджет балансируется при цене Brent в 50 долл./барр. (80 долл./барр. в 2015 г.), нехватка средств будет покрыта из резервов (главным образом из Фонда национального благосостояния). Валютный долг негосударственного сектора существенно ниже, а курс рубля менее чувствителен к падению цен на нефть благодаря механизму бюджетного правила; г) доля резидентов среди инвесторов в российские еврооблигации в этот раз выше. Так, если в начале 2014 г. отечественные банки держали приблизительно 16% еврооблигаций российских эмитентов, то в начале 2020 г. – около 28%. По мнению Е. Хилинского, для российских нефтегазовых компаний снижение цен на нефть до определенной степени компенсируется ослаблением рубля, так как значительная часть издержек компаний сектора исчисляется в российской валюте. Эксперт полагает, что в ответ на 54%-ное падение цены на нефть в рамках сценария, предполагающего среднюю стоимость барреля на уровне 30 долл., рубль обесценится на 17%, а при цене на нефть в 25 долл./барр. – на 23%. "Благодаря положительному эффекту от обесценения рубля в сочетании с сокращением капвложений, СДП крупнейших российских нефтегазовых компаний будет либо положительным, либо умеренно отрицательным. Это в свою очередь даст возможность сохранить нынешний низкий уровень задолженности. При 30 долл./барр. все эмитенты, за исключением Роснефти, сохранят чистую долговую нагрузку ниже 2,5х", - прогнозирует аналитик Газпромбанка.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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