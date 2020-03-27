Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля - "Нордеа банк"

Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому замедлению темпов распространения вируса.

"Рубль завершает неделю вблизи 77,9 в паре с долларом и 86 в паре с евро, - отмечают эксперты банка. - С начала недели укрепление составило 3,3% в паре с долларом. В паре с евро российская валюта осталась практически без изменений, что связано с общим улучшением позиций евро. Рубль отыгрывает улучшение настроений на глобальных площадках, где основные фондовые индексы завершают неделю в зеленой зоне. В рамках недели также существенно (на 30-80 бп. в зависимости от сроков) снизились доходности ОФЗ. При этом в преддверии выходных и связанной с ними неопределенности по динамике распространения вируса градус оптимизма у инвесторов может несколько снизиться, ограничивая потенциал дальнейшего восстановления курса рубля". П

По мнению аналитиков "Нордеа банка", позитивно следует воспринимать решение рейтингового агентства S&P сохранить рейтинг России на инвестиционном уровне с неизменным прогнозом несмотря на существенное падение цен на нефть. Это решение согласуется с тем, что российская страновая риск-премия (5-летний контракт CDS) находится на минимальных исторических уровнях для текущих цен на нефть.