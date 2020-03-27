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27 марта 2020 года 13:08
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля - "Нордеа банк"
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому замедлению темпов распространения вируса. "Рубль завершает неделю вблизи 77,9 в паре с долларом и 86 в паре с евро, - отмечают эксперты банка. - С начала недели укрепление составило 3,3% в паре с долларом. В паре с евро российская валюта осталась практически без изменений, что связано с общим улучшением позиций евро. Рубль отыгрывает улучшение настроений на глобальных площадках, где основные фондовые индексы завершают неделю в зеленой зоне. В рамках недели также существенно (на 30-80 бп. в зависимости от сроков) снизились доходности ОФЗ. При этом в преддверии выходных и связанной с ними неопределенности по динамике распространения вируса градус оптимизма у инвесторов может несколько снизиться, ограничивая потенциал дальнейшего восстановления курса рубля". П По мнению аналитиков "Нордеа банка", позитивно следует воспринимать решение рейтингового агентства S&P сохранить рейтинг России на инвестиционном уровне с неизменным прогнозом несмотря на существенное падение цен на нефть. Это решение согласуется с тем, что российская страновая риск-премия (5-летний контракт CDS) находится на минимальных исторических уровнях для текущих цен на нефть.
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27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально,... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:28
Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. В пятницу с... читать дальше
.27 марта 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 17:35
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
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