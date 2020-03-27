Нерабочая неделя в России при открытых биржах может повысить волатильность рубля - РФПИ

Фактор анонсированной нерабочей недели при открытых биржах может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

По мнению эксперта, четкой логики каждого краткосрочного движения рубля нет: иногда рубль полностью двигается в русле мировых тенденций, иногда же его движения происходят без каких-то явных причин. "Вероятно, потоки от корпоративных клиентов, портфельных инвесторов и спекулянтов настолько нестабильны и изменчивы, что это накладывает свой отпечаток". - полагает Д. Полевой.

"Как справедливо отмечается в заметке Bloomberg, рубль в значительной степени восстановил корреляцию с ценами на нефть, несмотря на продажи валюты ЦБ, в том числе под сделку по покупке Сбербанка при нефти Urals ниже US$25/брл., - пишет эксперт РФПИ. - Котировки Brent, изменяясь вчера в диапазоне US$26-28/брл, в пятницу торгуются в направлении нижней границы диапазона из-за опасений за избыток предложения и падение спроса. По оценкам МЭА и ряда других экспертов, спрос на нефть уже упал на 15-20 млн брл в день, а по итогам года снижение может составить не менее 5-7 млн. брл. в день. Краткосрочные риски для цен на нефть сохраняются, поэтому, учитывая скорое окончание налогового периода, дальнейший рост рубля будет возможен лишь при стабильно-позитивном внешнем фоне".