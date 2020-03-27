Аэрофлот в текущих рыночных условиях не выглядит привлекательной инвестиционной идеей - "Атон"

"Аэрофлот" в текущих рыночных условиях не выглядит привлекательной инвестиционной идеей, сообщается в обзоре "Атона".

"Операционные результаты "Аэрофлота" за февраль 2020 года, как и ожидалось, оказались слабыми и, по сути, не являются репрезентативными, поскольку "Аэрофлот" и другие авиакомпании находятся в глубоком кризисе на фоне Covid-19, а ближайшие операционные результаты будут еще хуже. В текущих рыночных условиях "Аэрофлот" не выглядит привлекательной инвестиционной идеей", - пишут аналитики "Атона".

В феврале 2020 года пассажиропоток группы сократился на 0,1% г/г (-3,8% на международных направлениях, +2,3% на внутренних направлениях). Пассажирооборот упал на 0,6% (против роста на 0,5% в январе), в то время как коэффициент загрузки кресел снизился на 3,1 пп - до 74,4% г/г, в том числе на 1,8 пп на внутренних рейсах.