Xtellus Capital подняла рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок

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Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,9 до $2 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,15 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,46 за штуку.