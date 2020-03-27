Xtellus Capital подняла рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,9 до $2 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости.