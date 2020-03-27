Евро и британский фунт наращивают вес - Росбанк

Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в рамках заявленных программ поддержки экономики. Евро сохраняет темп и плавно движется к отметке 1,11, фунт уже превысил 1,22 на утренних торгах пятницы", - пишут они.