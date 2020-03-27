Изоляция Бованенковского месторождения может временно снизить объемы добычи газа Газпрома - "БКС Глобал Маркетс"

Изоляция Бованенковского месторождения из-за коронавируса может временно снизить объемы добычи газа Газпрома на определенный период в зависимости от срока карантина, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Месторождение, на которое приходится около 20% добычи Газпрома, – один из основных источников поставок газа в Европу, поэтому решение временное и отчасти связано с падением спроса, - отмечают аналитики инвесткомпании Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. - На этом фоне возможна некоторая поддержка для цен, в то время как влияние на финансовые показатели будет зависеть от сроков карантина. Объемы добычи могут снизиться, но временно. На месторождении добывается 90-100 млрд куб. м газа в год, что примерно составляет 20% общей добычи Газпрома. Изоляция не предполагает полной остановки добычи, однако возможно некоторое сокращение на определенный период в зависимости от срока карантина".

Газпром изолировал Бованенковское месторождение как минимум до 30 марта включительно, сообщает Интерфакс. По данным агентства, 20 вахтовиков были отправлены в карантин на 14 дней до 30 марта включительно из-за контакта с инфицированным COVID-19. Смена вахтового персонала временно прекращена.