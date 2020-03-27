Паническое бегство капитала из бондов EM продолжилось - "БКС Глобал Маркетс"

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Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально, отметил эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $840 млн против рекордного за всю историю наблюдений оттока $1,4 млрд неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 марта составил порядка $270 млн (пятая неделя оттока) против оттока $640 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за последние 4 недели), на предыдущей неделе отток равнялся $240 млн.

"На прошлой неделе потоки российских фондов акций преподнесли сюрприз. Итоговый результат оказался практически нулевым, при этом российским фондам ETF за неделю удалось привлечь около $10 млн - по всей видимости, внимание инвесторов сместилось на другие рынки в свете прекратившегося падения цен на нефть. Инвесторы вывели еще $4,3 млрд из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) по итогам недели - сумма оказалась чуть меньше, чем на предыдущей неделе, но все равно значительной. Похоже, что импульс потоков в фондах акций EM стабилизируется, что можно считать позитивным сигналом. Внимание глобальных инвесторов приковано к событиям, разворачивающимся в их собственных странах, учитывая стремительный рост числа заболевших и умерших от коронавируса, при этом успехи Китая и Южной Кореи в сдерживании вспышки инфекции дают надежду самым пострадавшим странам. Развивающиеся рынки пока будут оставаться не в центре внимания инвесторов, однако играть на волатильности будет непросто - мы рекомендуем придерживаться нейтральной позиции по рынку, и ожидаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнутся улучшения", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала на уровне $570 млн (третий худший результата за 10 лет) против рекордного оттока на уровне $760 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый отток капитала на уровне $30 млн (худшая неделя с июня 2014 года) по сравнению с оттоком $20 млн неделю назад.

"Оттоки из российских фондов облигаций, напротив, оказались самыми высокими с июня 2014 года, когда инвесторы своевременно выводили средства перед рецессией в России. Похоже, что ни решение ЦБ по ставке, ни стабилизация курса рубля не оказались достаточными для того, чтобы остановить оттоки на прошлой неделе. Оттоки из фондов облигаций GEM остались вблизи 10-летнего максимума и составили $9,7 млрд. Учитывая, что в течение последних 4 лет бонды EM были одним из самых "перегретых" классов активов, мы видим риски продолжения ощутимых оттоков в краткосрочной перспективе и считаем обоснованной негативную позицию с точки зрения импульса потоков", - пишет Смольянинов.