.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Паническое бегство капитала из бондов EM продолжилось - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 марта 2020 года 10:47
Паническое бегство капитала из бондов EM продолжилось - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта 2020 года продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально, отметил эксперт. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $840 млн против рекордного за всю историю наблюдений оттока $1,4 млрд неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 марта составил порядка $270 млн (пятая неделя оттока) против оттока $640 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за последние 4 недели), на предыдущей неделе отток равнялся $240 млн. "На прошлой неделе потоки российских фондов акций преподнесли сюрприз. Итоговый результат оказался практически нулевым, при этом российским фондам ETF за неделю удалось привлечь около $10 млн - по всей видимости, внимание инвесторов сместилось на другие рынки в свете прекратившегося падения цен на нефть. Инвесторы вывели еще $4,3 млрд из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) по итогам недели - сумма оказалась чуть меньше, чем на предыдущей неделе, но все равно значительной. Похоже, что импульс потоков в фондах акций EM стабилизируется, что можно считать позитивным сигналом. Внимание глобальных инвесторов приковано к событиям, разворачивающимся в их собственных странах, учитывая стремительный рост числа заболевших и умерших от коронавируса, при этом успехи Китая и Южной Кореи в сдерживании вспышки инфекции дают надежду самым пострадавшим странам. Развивающиеся рынки пока будут оставаться не в центре внимания инвесторов, однако играть на волатильности будет непросто - мы рекомендуем придерживаться нейтральной позиции по рынку, и ожидаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнутся улучшения", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала на уровне $570 млн (третий худший результата за 10 лет) против рекордного оттока на уровне $760 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый отток капитала на уровне $30 млн (худшая неделя с июня 2014 года) по сравнению с оттоком $20 млн неделю назад. "Оттоки из российских фондов облигаций, напротив, оказались самыми высокими с июня 2014 года, когда инвесторы своевременно выводили средства перед рецессией в России. Похоже, что ни решение ЦБ по ставке, ни стабилизация курса рубля не оказались достаточными для того, чтобы остановить оттоки на прошлой неделе. Оттоки из фондов облигаций GEM остались вблизи 10-летнего максимума и составили $9,7 млрд. Учитывая, что в течение последних 4 лет бонды EM были одним из самых "перегретых" классов активов, мы видим риски продолжения ощутимых оттоков в краткосрочной перспективе и считаем обоснованной негативную позицию с точки зрения импульса потоков", - пишет Смольянинов.
.
27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 11:33
Евро и британский фунт наращивают вес, отмечают в своем комментарии аналитики Росбанка. "Единственный сегмент финансовых рынков, который отреагировал на экономические показатели США - валютный рынок. Однако и там, вероятно, доминируют ожидания притока ликвидности от американских регуляторов в... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:57
Аналитики Промсвязьбанка отмечают в своем комментарии, что нефть смотрится безыдейно, и ожидают в пятницу удержания Brent в диапазоне 25-27 долл./барр. "Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено... читать дальше
.27 марта 2020 года 10:28
Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. В пятницу с... читать дальше
.27 марта 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 17:35
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.