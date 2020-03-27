"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "Аэрофлота" на 33%, но подтвердил рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 150 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 105 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 69,78 рубля за штуку.