Вероятно, в пятницу российский рынок акций начнёт торги небольшим ростом - "Открытие Брокер"

Внешний фон относительно спокойный и немного позитивный, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Индексы Азии растут, хотя падение на австралийском рынке вызывает вопросы. Нефть остаётся под давлением, но, как минимум, перестала встречать любой негатив обвалом. Американская финансовая система постепенно успокаивается, находясь под искусственным денежным вентилированием ФРС. Вероятно, что пятницу российский рынок акций начнёт день небольшим ростом, чтобы завершить неделю около отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", - пишет А. Кочетков в своем комментарии.