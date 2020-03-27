"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "Аэрофлота" на 33%, но подтвердил рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 150 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.