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27 марта 2020 года 09:36
Стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли на рынке акций - "Алор Брокер"
Американский и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего закрытия в четверг. Поэтому откроется наш рынок примерно на уровнях закрытия. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону. Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса", - пишет Алексей Антонов.
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27 марта 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 17:35
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:46
Adobe Systems в последние демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения данного тренда, при этом драйвером роста... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов.... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:12
Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения... читать дальше
.26 марта 2020 года 09:40
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.. читать дальше
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