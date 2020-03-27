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27 марта 2020 года 10:11
Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR Mail.ru до "покупать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $25 до $20 и акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $54 до $40 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем для GDR Mail.ru была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать", а для акций "Яндекса" рекомендация "покупать" была подтверждена. "Пример Китая предполагает аналогичное заметное замедление российского рынка рекламы в ближайшей перспективе. Хотя для "Яндекса" и Mail.ru замедление может быть менее существенным, учитывая менее строгие карантинные меры в России, более низкое проникновение онлайн-рекламы и рост маркетинговой активности онлайн-сервисов, мы понижаем наш прогноз по выручке от рекламы для "Яндекса" и Mail.ru в 2020 году на 4%. Кроме того, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе спрос на услуги такси снизится, и сокращаем свои ожидания по выручке "Яндекс.Такси" в 2020 году на 9%. Тем не менее, мы думаем, что краткосрочные негативные факторы будут иметь минимальное влияние на долгосрочные перспективы и оценку "Яндекса" и Mail.ru", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что игровой бизнес Mail.ru, скорее всего, выиграет от того, что люди какое-то время вынуждены будут находиться дома. При этом около 70% выручки от игровых сервисов компания получает за пределами России, что снижает валютные риски. Аналитики ИК повысили свой прогноз по выручке Mail.ru от игрового бизнеса в 2020-2021 годах на около 7,5%. "И "Яндекс", и Mail.ru чувствительны к волатильности валют на уровне операционных расходов, капзатрат и долговых обязательств. В связи с этим мы снижаем наши краткосрочные и среднесрочные прогнозы рентабельности этих компаний, хотя полагаем, что они могут скорректировать свои инвестиционные расходы, чтобы уменьшить давление", - пишут эксперты. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Mail.ru - 20,0 (текущая цена - 15,2), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Яндекс - 40,0 (текущая цена - 34,8), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс
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