.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций Яндекса и GDR Системы до "держать", поднял рейтинг ADS HeadHunter и акций Ростелекома до "держать", ADR МТС до "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 марта 2020 года 09:10
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций Яндекса и GDR Системы до "держать", поднял рейтинг ADS HeadHunter и акций Ростелекома до "держать", ADR МТС до "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекомов и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать". Для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики повысили рекомендацию с "продавать" до "держать", а для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) - с "держать" до "покупать". Для GDR Mail.ru и ADS Qiwi (MOEX: QIWI) аналитики сохранили рекомендацию "покупать", а для ADS VEON - "держать". "Мы ожидаем, что негативное влияние макроконъюнктуры на финансовые показатели телекоммуникационных компаний будет ограниченным. В сегменте мобильных услуг повышение тарифов на мобильную связь (в начале 2020 года) должно компенсировать сокращение выручки от роуминга (из-за сокращения числа поездок) и продаж телефонов (слабая макроконъюнктура). Главный потенциально негативный фактор - риск роста капзатрат из-за ослабления рубля против доллара США (около 50% напрямую или косвенно привязаны к доллару, текущий курс рубля к доллару примерно на 20% выше среднего значения за 2019 год). Однако это не обязательно прямолинейно скажется на FCF - часть ослабления рубля может быть компенсирована за счет отказа от некоторых неключевых проектов или созданного валютного хеджа (как в случае с МТС)", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс". По их мнению, МТС лучше всего удастся справиться с негативными последствиями, при этом единственный существенный риск заключается в необходимости поддерживать МТС банк. "Мы считаем, что выручка "Ростелекома" будет выглядеть сравнительно устойчиво (кроме риска сокращения госрасходов на проекты в его ведении), однако отметим, что компания, на наш взгляд, менее склонна сокращать направления инвестирования для компенсации роста курса доллара. То же самое можно сказать и про VEON", - отмечают эксперты. Аналитики считают, что негативом для "Яндекса" и Mail.ru станет замедление роста рынка интернет-рекламы - теперь они прогнозируют снижение темпов его роста до 10% против предыдущей оценки 15-20%; в 2021 году рост должен немного ускориться, если экономика начнет восстанавливаться. Между тем, как говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс", больше всего от карантина и неблагоприятной макроконъюнктуры пострадают финансовые показатели Qiwi и HeadHunter. "Для Qiwi, которая получает 30-40% выручки от процессинга ставок на спорт, перенос спортивных мероприятий на конец 2020 года и на 2021 год должен привести к существенному падению выручки в этом сегменте во втором и третьем кварталах 2020 года. В результате выручка Qiwi, по нашим оценкам, едва вырастет в 2020 году, однако впоследствии рост ускорится по мере возобновления спортивных мероприятий. Мы ожидаем, что рост HeadHunter также замедлится: мы придерживаемся консервативного подхода и закладываем в модель увеличение выручки на 10% в 2020 году против 27% в 2019 году и текущего ориентира менеджмента 21-25%. Далее в 2021-2022 годах можно ожидать ускорения роста выручки", - пишут эксперты инвестбанка. В то же время, по их мнению, финансовая стабильность "Системы" не вызывает опасений, учитывая устойчивый и значительный приток денежных средств в форме дивидендов от МТС и недавно объявленного оператором выкупа своих акций. "Вместе с тем "Система", возможно, снизит активность в области инвестиций и монетизации активов. Первое может быть связано с вероятным уменьшением дивидендов от непубличных активов и потенциальной необходимостью оказать им финансовую поддержку, последнее - со снижением спроса на рисковые активы на рынке акций и оценок компаний", - говорится в отчете.
.
Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, Система АФК, Яндекс, HeadHunter Group
.
27 марта 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 17:35
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:46
Adobe Systems в последние демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения данного тренда, при этом драйвером роста... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов.... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:12
Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения... читать дальше
.26 марта 2020 года 09:40
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.