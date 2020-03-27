БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций Яндекса и GDR Системы до "держать", поднял рейтинг ADS HeadHunter и акций Ростелекома до "держать", ADR МТС до "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекомов и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать". Для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики повысили рекомендацию с "продавать" до "держать", а для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) - с "держать" до "покупать".

Для GDR Mail.ru и ADS Qiwi (MOEX: QIWI) аналитики сохранили рекомендацию "покупать", а для ADS VEON - "держать".

"Мы ожидаем, что негативное влияние макроконъюнктуры на финансовые показатели телекоммуникационных компаний будет ограниченным. В сегменте мобильных услуг повышение тарифов на мобильную связь (в начале 2020 года) должно компенсировать сокращение выручки от роуминга (из-за сокращения числа поездок) и продаж телефонов (слабая макроконъюнктура). Главный потенциально негативный фактор - риск роста капзатрат из-за ослабления рубля против доллара США (около 50% напрямую или косвенно привязаны к доллару, текущий курс рубля к доллару примерно на 20% выше среднего значения за 2019 год). Однако это не обязательно прямолинейно скажется на FCF - часть ослабления рубля может быть компенсирована за счет отказа от некоторых неключевых проектов или созданного валютного хеджа (как в случае с МТС)", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".

По их мнению, МТС лучше всего удастся справиться с негативными последствиями, при этом единственный существенный риск заключается в необходимости поддерживать МТС банк. "Мы считаем, что выручка "Ростелекома" будет выглядеть сравнительно устойчиво (кроме риска сокращения госрасходов на проекты в его ведении), однако отметим, что компания, на наш взгляд, менее склонна сокращать направления инвестирования для компенсации роста курса доллара. То же самое можно сказать и про VEON", - отмечают эксперты.

Аналитики считают, что негативом для "Яндекса" и Mail.ru станет замедление роста рынка интернет-рекламы - теперь они прогнозируют снижение темпов его роста до 10% против предыдущей оценки 15-20%; в 2021 году рост должен немного ускориться, если экономика начнет восстанавливаться. Между тем, как говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс", больше всего от карантина и неблагоприятной макроконъюнктуры пострадают финансовые показатели Qiwi и HeadHunter. "Для Qiwi, которая получает 30-40% выручки от процессинга ставок на спорт, перенос спортивных мероприятий на конец 2020 года и на 2021 год должен привести к существенному падению выручки в этом сегменте во втором и третьем кварталах 2020 года. В результате выручка Qiwi, по нашим оценкам, едва вырастет в 2020 году, однако впоследствии рост ускорится по мере возобновления спортивных мероприятий. Мы ожидаем, что рост HeadHunter также замедлится: мы придерживаемся консервативного подхода и закладываем в модель увеличение выручки на 10% в 2020 году против 27% в 2019 году и текущего ориентира менеджмента 21-25%. Далее в 2021-2022 годах можно ожидать ускорения роста выручки", - пишут эксперты инвестбанка.

В то же время, по их мнению, финансовая стабильность "Системы" не вызывает опасений, учитывая устойчивый и значительный приток денежных средств в форме дивидендов от МТС и недавно объявленного оператором выкупа своих акций. "Вместе с тем "Система", возможно, снизит активность в области инвестиций и монетизации активов. Первое может быть связано с вероятным уменьшением дивидендов от непубличных активов и потенциальной необходимостью оказать им финансовую поддержку, последнее - со снижением спроса на рисковые активы на рынке акций и оценок компаний", - говорится в отчете.