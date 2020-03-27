БКС Глобал Маркетс ожидает снижения ВВП РФ в 2020г на 2,7% при средней цене нефти $39

"БКС Глобал Маркетс" ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 2,7% при средней цене нефти марки Brent на уровне $39 за баррель, говорится в обзоре инвестбанка.

"Наш базовый макропрогноз предполагает рецессию в российской экономике, при этом самая негативная динамика будет наблюдаться во втором квартале 2020 года", - пишут аналитики.

Все рецессии похожи друг на друга в плане их влияния на финансовые рынки, несмотря на очень разные сценарии развития и триггеры, отмечают эксперты.

"Инвесторы всегда требуют более высокой доходности инвестиций, которая могла бы побудить их остаться на рынке или вложить новые деньги в условиях экономической неопределенности, более высоких премий за риск в различных классах активов, не говоря уже об опасениях по поводу ликвидности", - говорится в обзоре.

V-ОБРАЗНАЯ РЕЦЕССИЯ: ПОКУПАТЬ РТС НИЖЕ 750

"В период рецессии также наблюдается рост волатильности и чрезвычайно мощные краткосрочные ралли на "медвежьем" рынке. Как гласит известная поговорка трейдеров, нет страшнее "быка", чем кроющийся "медведь". Таким образом, мы считаем, что использование 15%-ных границ вместо нашего обычного 6%-ного порога для четкого разделения покупок и продаж вполне оправдано. Следовательно, уверенные рекомендации "покупать" в этом сценарии должны иметь потенциал роста более чем на 33% до целевой цены на 12 месяцев для акций в рублях, в то время как рекомендация "продавать" может быть присвоена, если потенциал роста не превышает 3% - этого недостаточно для компенсации риска", - говорится в обзоре.

После применения вышеописанных правил ко всему индексу РТС в рамках сценария "V-образной рецессии" аналитики инвестбанка получили диапазон "держать" в пределах 750-970 пунктов, при этом середина диапазона - 860 пунктов - служит точкой для фиксации прибыли. "Таким образом, мы рекомендуем "покупать" рынок ниже отметки 750 пунктов и "продавать" - выше 970 пунктов. Получается, что в среднесрочной перспективе текущий уровень 960 пунктов не в полной мере компенсирует инвесторам риски", - пишут Вячеслав Смольянинов и Кирилл Чуйко из "БКС Глобал Маркетс".

КОГДА УЛЯЖЕТСЯ ПЫЛЬ

"Когда экономика пройдет самую низкую точку спада (в настоящее время мы ожидаем, что эта точка придется на конец лета 2020 года), инвесторы начнут закладывать в цены восстановление экономики. Мы считаем, что уровень требуемой ERP (equity risk premium - премия за риск) вернется на наш базовый уровень 7% (в настоящее время 10%), что соответствует цели по РТС на 12 месяцев 1380 пунктов. Это значение будет отражать понесенный экономический ущерб от рецессии с точки зрения денежных потоков компаний и их стоимости в глазах акционеров", - говорится в обзоре.

В то же время аналитики подчеркивают, что текущая прогнозируемость остается крайне низкой, и их долгосрочная цель может быть пересмотрена после появления ясности в отношении влияния коронавируса и связанных с ним ограничений в ближайшие месяцы.

"Мы рекомендуем инвесторам, которым импонирует более долгосрочный подход, использовать отметку в 1180 пунктов в качестве текущего расчетного предельного уровня для покупки всего рынка. Если ориентироваться на долгосрочных и толерантных к риску инвесторов, большинству компаний под нашим аналитическим покрытием можно было бы дать рекомендацию "покупать", - пишут эксперты.

ПРИ НОВОМ МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ ИНДЕКС РТС ОПУСТИТСЯ НИЖЕ 500

"Последние данные по индексам PMI ключевых экономик и крупнейших торговых партнеров России (включая ЕС и Китай, где PMI сферы услуг опустился ниже 30 и оказался гораздо хуже уже негативного консенсус-прогноза) указывают на то, что приближающаяся рецессия может оказаться чем-то гораздо значительно более серьезным, чем просто временный спад экономической активности. Таким образом, мы предупреждаем, что более глубокая рецессия перечеркнет приведенный анализ, а ERP может вырасти еще больше вместе с более высокими рисками инвестирования в Россию (выражается в прогнозах безрисковой ставки)", - подчеркивают аналитики.

По их оценкам, индекс РТС может опуститься ниже 500 пунктов, если рецессия перейдет в рецессию/депрессию, сравнимую или превосходящую по масштабам мировой финансовый кризис.