БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций РусГидро до "продавать" после переоценки сектора

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "продавать".

Для бумаг "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) аналитики подтвердили рекомендацию "покупать".

"Мы понизили прогноз роста цен на электроэнергию на 2020 и 2021 годы с 3% до -3% и 0% соответственно по итогам ухудшения нашей оценки ВВП", - пишут аналитики.

Эксперты инвестбанка ожидают падения российского ВВП в 2020 году на 2,7% при цене на нефть Brent $39 за баррель.

"Показатели "РусГидро" защищены от динамики цен на электроэнергию, благодаря относительно высокой рентабельности и росту генерации за счет высокого уровня водности, при этом модель "РусГидро" наиболее чувствительна к повышению безрисковой ставки, принимая во внимание масштабную программу капвложений на ближайшие годы и ограниченный свободный денежный поток до 2022 года", - отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Фаворитом аналитиков в секторе является "Интер РАО" ввиду ограниченной чувствительности компании к новому макроэкономическому сценарию, крепкой бизнес-модели и возможности для генерации свободного денежного потока.