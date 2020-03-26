БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ЛСР до "покупать" после переоценки

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". Для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) аналитики сохранили рекомендацию "держать".

"Мы считаем, что спрос на недвижимость в ближайшее время окажется под давлением с переходом населения в режим экономии. Резкое ускорение инфляции в результате девальвации рубля может привести к снижению реальных доходов", - пишут эксперты.