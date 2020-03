Инвесторам в текущих условиях имеет смысл держать как ликвидные акции, так и "второй эшелон" - Атон

Аналитикам инвестиционной компании (ИК) "Атон" в текущих рыночных условиях сложно дать однозначный список инвестиционных идей. Между тем, как говорится в обзоре ИК, в настоящее время инвесторам в портфелях имеет смысл держать как ликвидные бумаги, так и "второй эшелон", дивидендные истории и истории роста.

"Все российские акции упали одинаково сильно: качественные ликвидные имена - чуть меньше, "второй эшелон" - сильнее. Соответственно, во время отскока рынка менее ликвидные акции будут отскакивать также сильнее, чем "фишки", независимо от фундаментального качества их финансовых результатов. Только при долгосрочном инвестировании рынок "отсортирует" качественные истории, которые могут обогнать индексы и плохие имена, которые отстанут. Мы избегаем давать прямые рекомендации в текущих условиях, потому что риски высоки, а у инвесторов разное отношение к риску. Но мы выделяем два типа идей, которые нам нравятся: первый - качественные ликвидные имена; второй - акции "второго эшелона", которые сильно упали и, где можно ожидать не менее сильного отскока", - пишут эксперты инвесткомпании.

При этом они отмечают, что ситуация на рынках остается сложной, и волатильность сохранится, поэтому момент покупки акций и формирование портфеля сейчас особенно сложная задача.

Среди наиболее предпочтительных ликвидных акций аналитики "Атона" назвали "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP), Сбербанк (MOEX: SBER), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS), "Яндекс" (MOEX: YNDX), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL).

Среди наиболее предпочтительных акций "второго эшелона" эксперты ИК выделили "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), Evraz, VEON, TCS Group, "Татнефть" (MOEX: TATN), "Россети" (MOEX: RSTI) и "Магнит" (MOEX: MGNT).

Эксперты ИК отмечают, что серьезные кризисы бьют и по золоту, но оно восстанавливается достаточно быстро. "Инвесторы продают ликвидные инструменты для покрытия маржин-коллов или для формирования позиций в наиболее подешевевших акциях. В 2008 году золото упало почти на 25% и лишь потом восстановилось. Но восстановление бывает быстрым. 2008 год показал, что золото падает медленнее других и быстро восстанавливается - как только кризис проходит и начинают действовать стимулирующие меры ЦБ", - пишут они.

При этом аналитики обращают внимание на то, что в отличие от нынешнего кризиса, в 2008 году опасения рынков касались стабильности крупнейших финансовых институтов (к примеру банкротство Lehman Brothers, приобретение Merrill Lynch банком Bank of America). Это обернулось резким повышением риска контрагента по золотым финансовым инструментам, вынуждая инвесторов закрывать свои позиции, что спровоцировало давление на стоимость золота. В этом смысле текущий кризис пока имеет другую природу, подчеркивают эксперты.

"С учетом предстоящей турбулентности для хеджирования лучше всего выбрать ETF (GLD US, IAU US). Как показал кризис 2008 года, акции золотодобывающих компаний падают сильнее, чем сам металл. Например, в 2008 году цена на золото снизилась лишь на 25% от пиковых значений, в то время как индекс GDX US (биржевой фонд золотодобывающих компаний, объединяющий акции крупнейших и наиболее ликвидных производителей золота) обвалился почти на 70%", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков "Атона", основным драйвером роста цен на золото в 2020-2021 годах будет оставаться спрос со стороны ETF, компенсирующий снижение потребления мировой ювелирной промышленностью.

Прогноз ИК "Атон" для цен на золото был повышен на $150 - до $1800 за унцию для 2020 года и на $250 - до $1900 для 2021 года, поскольку монетарные стимулы, вызванные распространением вируса (в том числе и снижение ставки ФРС на 100 базисных пунктов), превзошли ожидания. Между тем на ожидания высокой волатильности прогноз средней стоимости золота в 2020 году был оставлен на уровне $1600 за унцию, так как эксперты прогнозируют повышение цены к концу года.

По мере стабилизации обстановки и спада эпидемии коронавируса избыточная ликвидность будет стимулировать инвесторов к поиску перспективных идей. В этом свете довольно интересно смотрится облигационный рынок, считают в "Атоне".

"На фоне глобальной распродажи спреды бумаг с инвестиционным и спекулятивным рейтингом расширялись сопоставимыми темпами, что однозначно некорректно отражает рост рисков некоторых эмитентов. Мы полагаем, что котировки надежных облигаций будут восстанавливаться быстрее, и предлагаем инвесторам обратить на них внимание. В качестве базовых критериев для выбора бумаг может служить набор ряда факторов", - говорится в обзоре.

Во-первых, эмитент работает в отрасли, которая не приостанавливает свою деятельность, и где объем продаж в натуральном выражении имеет ограничения для снижения. Предпочтения отдаются таким отраслям, как телекоммуникации, электроэнергетика, продовольственные компании, фармацевтика. На втором месте можно поставить компании, работающие в нефтегазовой и металлургической индустриях, которые являются лидерами по себестоимости производства, считают эксперты.

Во-вторых, компания должна иметь достаточный запас ликвидности, чтобы обслуживать свои долги, как минимум, в течение года без привлечения нового финансирования. Также компания должна иметь комфортный график погашения долговых обязательств, низкий уровень долговой нагрузки.

И, наконец, как считают аналитик, квазисуверенные компании должны быть системно значимым предприятием для страны с высокой вероятностью финансовой поддержки со стороны государства.

"Эти факторы позволят компаниям пережить текущий экономический шок без существенной потери кредитного качества и, возможно, даже нарастить доли рынка за счет игроков, которые будут вынуждены уйти из-за финансовых проблем", - говорится в исследовании ИК.