БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг GDR X5 и акций Магнита до "продавать", а акций Детского мира до "держать"

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать", а для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) - с "покупать" до "держать".

"Российские ритейлеры играют ключевую роль в период эпидемии коронавируса, предпринимая колоссальные усилия для обеспечения бесперебойных и адекватных поставок по всей сети. В краткосрочном плане поддержку российским розничным сетям может оказать высокий потребительский спрос на продукты питания (гречка, макаронные изделия, сахар и т.д.) на фоне карантина, однако в будущем покупательная способность населения в значительной степени будет зависеть от динамики распространения вируса, которая может затронуть производство, поставки, работу экономики в целом и, как следствие, продажи продуктовых ритейлеров. Непродуктовые ритейлеры, вероятно, столкнутся с теми же проблемами, однако для них также играет роль обесценение российской валюты", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".

Как отмечают аналитики, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом для ритейлеров наступят трудные времена в среднесрочной перспективе с дефицитом товаров и ослаблением потребительского спроса на фоне сокращения издержек в бизнесе для удержания компаний на плаву.