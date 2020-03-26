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26 марта 2020 года 18:46
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций ВТБ и GDR TCS Group до "держать", поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок финансового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций ВТБ (MOEX: VTBR) и глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать", а для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) повышена с "держать" до "покупать". "Финансовые результаты за второй-третий кварталы 2020 года, по всей видимости, будут слабыми для банков, принимая во внимание падение ВВП на 3,0% и 5,0% г/г соответственно. Мы считаем, что скачок стоимости риска окажет давление на показатели P&L (прибылей и убытков - ИФ) в ближайшие пару кварталов: рост кредитования практически прекратится, что менее заметно в корпоративном сегменте из-за ослабления рубля, тогда как ипотечному кредитованию способствует ожидаемое повышение ставок. Давление на чистую процентную маржу (NIM), по нашему мнению, будет не таким сильным, поскольку макроэкономические прогнозы предполагают повышение ставки на 1,5 процентного пункта - до 7,5% на конец 2020 года и дальнейшее ее снижение в 2021-2023 годах. Мы считаем, что уровни достаточности капитала будут под давлением в результате переоценки валютной части баланса и снижения доходов", - пишут в обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс". Между тем, по их мнению, "Мосбиржа" является исключением, поскольку извлекает выгоду из роста волатильности в виде увеличения торговых оборотов.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Банк ВТБ, TCS Group Holding
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