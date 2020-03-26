БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций Яндекса и GDR Системы до "держать", поднял рейтинг ADS HeadHunter и акций Ростелекома до "держать", ADR МТС до "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекомов и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать". Для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики повысили рекомендацию с "продавать" до "держать", а для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) - с "держать" до "покупать".

Для GDR Mail.ru и ADS Qiwi (MOEX: QIWI) аналитики сохранили рекомендацию "покупать", а для ADS VEON - "держать".