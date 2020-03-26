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26 марта 2020 года 18:06
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг депозитарных расписок Газпрома, НОВАТЭКа и Татнефти до "покупать", а Сургутнефтегаза до "держать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для депозитарных расписок "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать", а для расписок "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "продавать" до "держать". Между тем для бумаг других компаний сектора рекомендации были оставлены без изменений: "покупать" для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN); "держать" для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза". "Уникальная комбинация факторов (коронавирус и развал сделки ОПЕК+) привела к переизбытку нефти в мире, который, по нашим оценкам, в апреле достигнет не менее 6-8 млн баррелей в сутки при условии, что Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу (плюс 2,5-3 млн баррелей в сутки), а загруженность НПЗ в США, Европе и Азии будет неполной. Однако спотовые цены уже представляют угрозу для сланцевых компаний и делают добычу в Китае, Мексике, Канаде и в некоторых других регионах нерентабельной. При полной себестоимости добычи на уровне $30-35 за баррель нефтяного эквивалента американские сланцевые компании реализуют WTI/газовую смесь всего по $20-23 за баррель нефтяного эквивалента. Мы считаем, что американские компании начнут сокращать капзатраты (при $18-20 за баррель нефтяного эквивалента) на 30-50%, чтобы исполнять свои долговые обязательства, что в итоге приведет к снижению добычи на 15-20% во втором полугодии 2020 года. Таким образом, при нормализации спроса баланс может восстановиться быстрее. Мы прогнозируем цену на нефть марки Brent на уровне $55 за баррель уже в 2021 году", - пишут аналитики. Как отмечается в обзоре, эксперты "БКС Глобал Маркетс" в условиях повышенной волатильности рекомендуют обратить внимание на компании с высокой дивдоходностью и низкой чувствительностью EPS к снижению нефтяных котировок. "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) находятся в более выгодном положении за счет газового бизнеса внутри страны, роста доли долгосрочных контрактов с привязкой к цене на нефть и возможности отыграть восстановление на газовом рынке. "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) предлагают привлекательную дивдоходность на 12 месяцев на уровне около 9-10%, которая не опустится ниже 5-6% даже при цене на нефть $30 за баррель. "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" также привлекательны благодаря нулевой долговой нагрузке. Хотя у "префов" "Сургутнефтегаза" привлекательная дивидендная доходность в текущих условиях, мы считаем такой уровень, скорее, разовым и не ждем его сохранения при восстановлении цен на нефть после 2020 года", - говорится в материалах инвестбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Новатэк
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