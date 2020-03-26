Julius Baer улучшает прогноз по рынку европейского банковского долга

Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых европейскими государствами банковским заемщикам". - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Индексы кредитного свопа на дефолт по привилегированным и субординированным кредитам европейских банков завершили среду понижением до 1% и 2,6% со своих пиковых значений на уровне 1,6% и 3,5%, соответственно, констатирует эксперт банка. Кредитный своп на дефолт является страховкой от невыплаты по облигациям, и поэтому считается индикатором кредитного риска, который рынок приписывает эмитенту. Даже после коррекции индексы кредитных свопов на дефолт по-прежнему в два раза превышают свои февральские значения. С тех пор экономический ущерб от кризиса коронавируса стал значительным, и оценки потерь по кредитам и уровня дефолтов выросли.

"Почему же мы наблюдаем восстановление на рынке европейского банковского долга? Если посмотреть на обсуждаемые и вводимые по всему миру меры бюджетно-налоговой поддержки, становится очевидно, что на первый план вышли кредиты промышленным предприятиям и некрупному бизнесу, для распределения которых требуются банки. Наличие работающей банковской отрасли сейчас важнее, чем когда бы то ни было, чтобы справиться с вызовами кризиса. Таким образом, мы ожидаем серьезную поддержку банков и полагаем, что регуляторы хотят избежать дефолтов любой ценой. Более того, крупные гарантии по кредитам от правительства для заемщиков означают улучшение качества активов. В краткосрочной перспективе можно ожидать роста доли кредитов с государственными гарантиями в кредитных портфелях банков, особенно в Германии, где этот инструмент очень популярен, а также в Испании и Франции. Таким образом, прогноз по европейскому рынку банковского долга улучшается", - отмечает Маркус Алленшпах.