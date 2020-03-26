БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг GDR X5 и акций Магнита до "продавать", а акций Детского мира до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать", а для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) - с "покупать" до "держать".