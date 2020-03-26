БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций ВТБ и GDR TCS Group до "держать", поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок финансового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций ВТБ (MOEX: VTBR) и глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать", а для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) повышена с "держать" до "покупать".