БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг депозитарных расписок Газпрома, НОВАТЭКа и Татнефти до "покупать", а Сургутнефтегаза до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать", а для расписок "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "продавать" до "держать".