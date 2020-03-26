.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Опасения по поводу надвигающегося избытка предложения на рынке нефти сохраняются - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 марта 2020 года 17:35
Опасения по поводу надвигающегося избытка предложения на рынке нефти сохраняются - Julius Baer
Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако шансы возрождения политики по ограничению предложения не стоит недооценивать. Мы ожидаем, что котировки нефти в ближайшем будущем продолжат сильные колебания, и затем к середине текущего года перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долл. США за баррель", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть в последние дни оставались на уровнях ниже 30 долл. США за баррель, отмечается в комментарии. На фоне двойного шока пандемии и изменений в политике нефтяных держав рынок вступил в период сильного избытка предложения. По мнению Н. Рюкера, в ближайшие месяцы запасы нефти должны показать значительный рост. По мере того, как правительства реагируют на вспышку вируса широкими мерами изоляции, которые приводят к падению спроса на нефть более чем на 10%, Саудовская Аравия и Россия завершили эру своей гегемонии в нефтяной политике и схлестнулись по вопросу роста предложения. "Сочетание беспрецедентного шока на стороне спроса и потери консенсуса среди нефтедобывающих стран создает ситуацию экстремально высокой неопределенности, - подчеркивает эксперт Julius Baer. - Склады могут заполниться быстрее, чем ожидается, несмотря на то, что производители нефти по всему миру приостанавливают производство, а спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы. Это может стать сценарием для дальнейшего снижения цен. С другой стороны, все игроки на рынке нефти испытывают негативный эффект от сегодняшних низких цен, причем сланцевые производители почувствовали его быстрее всех, в то время как нефтедобывающие страны ощутят его в более долгосрочной перспективе. Поэтому есть вероятность, которую не стоит недооценивать, что США, Россия и Саудовская Аравия смогут выработать совместную политику на стороне предложения, чтобы стимулировать экономический рост". По мнению Норберта Рюкера, сланцевый сектор столкнется с кредитным "вымыванием", которое администрация Трампа собирается смягчить. Так, в прошлом году канадская Альберта создала прецедент, когда показала, что "свободный рынок" может временно создать политику на стороне предложения. "Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат резкие колебания в ближайшем будущем, вслед за чем к середине текущего года они перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долл. США за баррель", - прогнозирует эксперт Julius Baer.
.
26 марта 2020 года 18:22
Рынок европейского банковского долга стабилизируется после резких снижений в начале текущего месяца, когда ухудшались экономические прогнозы, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы видим пространство для дальнейшего сужения спредов благодаря широкому спектру гарантий, предоставляемых... читать дальше
.26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:46
Adobe Systems в последние демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения данного тренда, при этом драйвером роста... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов.... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:12
Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения... читать дальше
.26 марта 2020 года 09:40
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.. читать дальше
.26 марта 2020 года 09:20
Появление негативной информации спровоцирует котировки нефти к уходу под отметку $25 - "Алор Брокер"
Равновесие нефти шаткое, при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25, говорится в комментарии "Алор Брокер". Нефть "нащупала" для себя комфортный диапазон 26-28 долларов за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое, отмечает... читать дальше
.25 марта 2020 года 17:42
Julius Baer не исключает дальнейшей волатильности на рынках гособлигаций, пока не будет найден новый баланс
Рынки государственных облигаций по всему миру продолжают нащупывать баланс между спросом со стороны центробанков и ищущих защитные активы инвесторов и растущими опасениями правительств по поводу достаточности предложения, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Маркуса... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.