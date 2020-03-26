Опасения по поводу надвигающегося избытка предложения на рынке нефти сохраняются - Julius Baer

Рынок нефти не поддержал ралли прошедших дней, поскольку опасения по поводу надвигающегося избытка предложения сохраняются, говорится в комментарии Julius Baer. "Двойной шок от пандемии коронавируса и изменений в политике нефтяных держав создали беспрецедентно высокую неопределенность, однако шансы возрождения политики по ограничению предложения не стоит недооценивать. Мы ожидаем, что котировки нефти в ближайшем будущем продолжат сильные колебания, и затем к середине текущего года перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долл. США за баррель", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Цены на нефть в последние дни оставались на уровнях ниже 30 долл. США за баррель, отмечается в комментарии. На фоне двойного шока пандемии и изменений в политике нефтяных держав рынок вступил в период сильного избытка предложения. По мнению Н. Рюкера, в ближайшие месяцы запасы нефти должны показать значительный рост. По мере того, как правительства реагируют на вспышку вируса широкими мерами изоляции, которые приводят к падению спроса на нефть более чем на 10%, Саудовская Аравия и Россия завершили эру своей гегемонии в нефтяной политике и схлестнулись по вопросу роста предложения.

"Сочетание беспрецедентного шока на стороне спроса и потери консенсуса среди нефтедобывающих стран создает ситуацию экстремально высокой неопределенности, - подчеркивает эксперт Julius Baer. - Склады могут заполниться быстрее, чем ожидается, несмотря на то, что производители нефти по всему миру приостанавливают производство, а спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы. Это может стать сценарием для дальнейшего снижения цен. С другой стороны, все игроки на рынке нефти испытывают негативный эффект от сегодняшних низких цен, причем сланцевые производители почувствовали его быстрее всех, в то время как нефтедобывающие страны ощутят его в более долгосрочной перспективе. Поэтому есть вероятность, которую не стоит недооценивать, что США, Россия и Саудовская Аравия смогут выработать совместную политику на стороне предложения, чтобы стимулировать экономический рост".

По мнению Норберта Рюкера, сланцевый сектор столкнется с кредитным "вымыванием", которое администрация Трампа собирается смягчить. Так, в прошлом году канадская Альберта создала прецедент, когда показала, что "свободный рынок" может временно создать политику на стороне предложения. "Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат резкие колебания в ближайшем будущем, вслед за чем к середине текущего года они перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долл. США за баррель", - прогнозирует эксперт Julius Baer.