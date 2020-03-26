Рублю потребуются более дорогая нефть и улучшение настроений на внешних рынках - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" считает, что для укрепления рубля потребуются более дорогая нефть и улучшение настроений на внешних рынках, говорится в комментарии компании.

Рубль в четверг укреплял свои позиции против доллара, но немного слабел против евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2115 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,14%, недельная - до 6,26%, а недельная снизилась до 6,52%.

ЦБ РФ продал 25 марта валюту на 13,4 млрд рублей. Завершение налогового периода, как и ожидалось, существенного влияния на валютный рынок не оказало, поскольку регулятор обеспечивал рынок необходимой ликвидностью. Курс "россиянина" пока находится в равновесном состоянии с учётом внешнего негатива.

"Для укрепления потребуются более дорогая нефть и улучшение настроений на внешних рынках. После этого в пользу рубля будет также работать фактор разницы в ставках", - считает Андрей Кочетков.