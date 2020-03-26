Говорить о сроках восстановления российского фондового рынка преждевременно - ИК "Фридом Финанс"

Говорить о сроках восстановления российского фондового рынка преждевременно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. На то чтобы вернуть утраченные позиции, может уйти много месяцев. "В принципе, на наш взгляд, формировать долгосрочные позиции с горизонтом инвестирования два-три года можно начинать уже сейчас. После глубокого кризиса в первую очередь отрастают акции компаний потребительского сектора, розничные банки, затем восстанавливаются котировки сырьевых гигантов, далее в рост идут бумаги телекомов и энергетиков", - пишет специалист ИК.